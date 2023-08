Bardonecchia | un' abitante vicino al torrente | E' arrivata un' onda alta 7 metri

Leggi Anche Tsunami di fango su(Torino), un ferito e 120 sfollati: rintracciati i 5 dispersi Coppia di: 'Dopo il boato fortissimo c'era il panico' 'C'è stato un boato ...

Tsunami di fango a Bardonecchia. «Scappate, andate via», la paura degli abitanti ilmessaggero.it

Una valanga di fango e detriti si è abbattuta nella tarda serata di ieri su Bardonecchia, importante località turistica in alta Val di Susa. Una frana staccatasi in quota, probabilmente da un ...A Bardonecchia (Torino) è stata una serata di grande paura quella vissuta domenica 13 agosto con l'esondazione causata da una frana in alta montagna. Lo racconta una testimone che abita a ridosso del ...