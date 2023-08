Bardonecchia travolta dallo tsunami di fango | il governatore Cirio | «Ritrovati tutti i dispersi» Centinaia di sfollati – Il video

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sono state rintracciate e sono in salvo le cinque persone disperse da ieri in seguito all’ondata die detriti che nella notte di domenica 12 agosto ha travolto le strade di. Una sorta didiprovocato da una frana del monte Frejus sul torrente omonimo che è poi straripato a valle con violenza. «Sono in diretto contatto con la sindaca Chiara Rossetti», spiega ildel Piemonte Alberto, «che mi ha confermato che non ci sono vittime e anche le cinque persone date inizialmente per disperse sono stati rintracciate. Questa è sicuramente una buona notizia. I danni sono però rilevantissimi». Nella criticità, l’ondata dinon dovrebbe aver coinvolto persone, né aver provocato danni strutturali alla diga di Rochemolles. «La ...

Il comune diha aperto il Coc (Centro operativo comunale) e ha deciso l'utilizzo del Palazzetto dello sport per ospitare persone che eventualmente debbano abbandonare le loro case al ...

