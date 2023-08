Bardonecchia | Meloni | “Faremo tutto ciò che è necessario” La Regione chiede la calamità

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si lavora minuto dopo minuto per rimuovere il fango e i detriti a. Il nubifragio – che ha provocato l’esondazione di due torrenti – ha colpito duro. Un grande sforzo collettivo ha permesso di ritrovare i dispersi. Gli sfollati sono ospitati nel campo della Croce Rossa italiana e in alcuni alberghi della zona. Il governo è vicino alle popolazioni piemontesi colpite dall’alluvione. «Sono contenta di sapere che le cinque persone disperse siano state ritrovate», ha detto Giorgia. «Ringrazio la Protezione Civile e i Vigili del fuoco e quanti si sono mobilitati fin da subito nelle operazioni di ricerca e soccorso. A nome mio e del Governo esprimo la massima vicinanza ai cittadini, al Presidente dellaPiemonte e al Sindaco». ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio. «...

...che le cinque persone disperse a seguito dell'ondata di fango e detriti che ha colpito... Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia, sui suoi profili social. "A nome mio e del ......che le cinque persone disperse a seguito dell'ondata di fango e detriti che ha colpito... Lo dichiara via social la premier Giorgia'I danni del terrificante tsunami di fango che ha investitorestano drammatici, anche se grazie all'impegno dei vigili del fuoco e della protezione civile sono state rintracciate e portate in salvo tutte le persone che risultavano disperse': a ...

Bardonecchia,Meloni:contenta ritrovamenti, da governo aiuto massimo Agenzia askanews

“Per fortuna non ci sono state vittime, ma dai sopralluoghi di oggi emergono ingenti danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici, in particolare alla caserma della Polizia di Stato resa completam ...Torino – Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato la richiesta di stato di emergenza per l’evento che ha colpito Bardonecchia la scorsa notte. È destinata al presidente del ...