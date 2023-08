Bardonecchia | esondano i torrenti | oltre cento sfollati

(Di lunedì 14 agosto 2023)è stata colpita nella scorsa notte dall'esondazione improvvisa deiRio Merdovine e Frejus. L'evento catastrofico, verosimilmente innescato da un distacco parziale del monte Frejus, ha causato danni importanti all'intero centro abitato, richiedendo un massiccio intervento di forze dell'ordine e soccorritori. Le immagini che emergono dalla zona colpita dipingono un quadro molto preoccupante per il territorio: le strade sepolte sotto montagne di detriti, le auto completamente coperte di fango e le abitazioni travolte dall'onda di piena. La via più colpita, via Einaudi, è diventata un fiume di fango che ha trascinato tutto ciò che ha incontrato lungo il suo corso. Segnali stradali, auto e persino le pensiline dell'autobus sono stati inghiottiti dall'impetuosa corrente. Anche l'Hotel "La Betulla", un'icona locale, non è ...

