Barcellona | De Jong | “Vergognoso l’arbitraggio contro il Getafe Obiettivi? Il Campionato”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Frenkie Denon ha fatto giri di parole nel commentare la gara il match d’esordio di Liga, che ha visto ilpareggiare a reti inviolateil. “Noi sicuramente dobbiamo giocare meglio, ma anche gli arbitri devono lavorare meglio. Perdite di tempo? La Liga dovrebbe dettare regoletutto questo. Hanno aggiunto nove minuti, che sembrano tanti, ma ilha perso 25 minuti nel secondo tempo. E non è colpa del, è il loro lavoro. È una vergogna”. Deha poi proseguito parlando deglistagionali: “Stiamo puntando al, come sempre. Sappiamo che è appena iniziato e c’è ancora molta strada da fare, anche se è ovvio che dobbiamo migliorare”. SportFace.

Non è iniziato nel modo sperato il cammino in Liga del. La stagione 2023 - 24 ha visto i blaugrana, campioni di Spagna in carica, pareggiare 0 -... Come riporta Sport , Frenkie Denon ha ...Frenkie de, centrocampista del, ha parlato a El Periodico del suo futuro nel club blaugrana Frenkie de, centrocampista del, ha parlato a El Periodico del suo futuro nel club ...(4 - 3 - 3): Ter Stegen; Kounde, Garcia, Araujo, Alonso; Pedri, de, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, ...

De Jong: "Il Barcellona non è nel suo periodo migliore a livello economico, ma io voglio restare" TUTTO mercato WEB

Amarezza per il centrocampista olandese dopo lo 0-0 del Barcellona al debutto in Liga contro il Getafe.Getafe-Barcellona per la prima giornata de LaLiga: quando e dove vedere in diretta streaming la partita che vede in campo i blaugrana.