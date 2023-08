(Di lunedì 14 agosto 2023) Amarezza per il centrocampista olandese dopo lo 0-0 delal debutto in Liga contro il

Non è iniziato nel modo sperato il cammino in Liga del. La stagione 2023 - 24 ha visto i blaugrana, campioni di Spagna in carica, pareggiare 0 -... Come riporta Sport , Frenkie Denon ha ...Frenkie de, centrocampista del, ha parlato a El Periodico del suo futuro nel club blaugrana Frenkie de, centrocampista del, ha parlato a El Periodico del suo futuro nel club ...(4 - 3 - 3): Ter Stegen; Kounde, Garcia, Araujo, Alonso; Pedri, de, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, ...

Barcellona, De Jong tra Getafe e arbitri: “Una vergogna” ItaSportPress

Amarezza per il centrocampista olandese dopo lo 0-0 del Barcellona al debutto in Liga contro il Getafe.Getafe-Barcellona per la prima giornata de LaLiga: quando e dove vedere in diretta streaming la partita che vede in campo i blaugrana.