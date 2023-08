(Di lunedì 14 agosto 2023) Sarà unaintensa, quella di, al Teatro dei, per la XXXVIII edizionerassegna estiva di teatro: ben quattro gli spettacoli in cartellone. Dopo il rinvio per le ...

Sarà una settimana intensa, quella di ferragosto, al Teatro dei, per la XXXVIII edizione della rassegna estiva di teatro: ben quattrospettacoli in cartellone. Dopo il rinvio per le avverse condizioni meteo , mercoledì 16 agosto, alle ore 21.15 al ...... e il Grande Inquisitore non è un tribunale diayatollah ma un noto finanziere e banchiere, ... Segre non vuole semplicemente lasciare la sua fidanzata, nonbasta troncare la relazione che, a ...... nel centro storico di Salerno, per la XXXVIII edizione della rassegna estiva di teatro "...esordi musicali di Mario si hanno quando, ancora adolescente, incontra i Padri Cappuccini che, ...

Barbuti, gli appuntamenti della settimana di Ferragosto Gazzetta di Salerno

Sarà una settimana intensa, quella di ferragosto, al Teatro dei Barbuti, per la 38esima edizione della rassegna estiva di teatro. Ben quattro gli spettacoli in cartellone in questa settimana.Sarà una settimana intensa, quella di ferragosto, al Teatro dei Barbuti, per la XXXVIII edizione della rassegna estiva di teatro: ben quattro gli spettacoli in ...