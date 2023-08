Barbie | Margot Robbie otterrà 50 milioni di dollari come bonus grazie al successo del film

Gli incassi ottenuti dapermetteranno alla protagonista e produttriceRobbie di ottenere un bonus di circa 50 milioni di dollari . Warner Bros non ha confermato l'indiscrezione, tuttavia le fonti di Variety ...E adesso arriva il film, dovedecide di scendere nel mondo reale e di accettare i suoi piedi piatti e la sua cellulite, come una donna comune: solo che è impersonata daRobbie, che di ...Il film conRobbie suè riuscito anche in questo intento: riportare al cinema moltissime persone negli Stati Uniti che non si presentavano nelle sale da prima della pandemia. Quorum ha condotto un ...

Gal Gadot era la prima scelta di Margot Robbie per Barbie: "Mi sono commossa" Everyeye Cinema

Barbie (Usa, 2023, 1 ora e 14 minuti) di Greta Gerwig con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera e Will Ferrell ...Barbie senza rivali: la bambola in carne e ossa interpretata da Margot Robbie nel film live action di Greta Gerwig resta in vetta agli incassi del weekend, raccogliendo oltre un milione e 200mila euro ...