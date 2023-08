Barbie | incassati 1 | 18 miliardi | secondo film di Warner Bros per guadagni Anche Oppenheimer nella storia

All'ombra del fenomenofin dall'uscita, il film con Jason Statham, sequel del fortunato Shark - Il primo squalo (2018), continua a sorprendere e con i 205milaieri rimpingua ...Un altro weekend da dominatrice assoluta. 4° weekend consecutivo in testa al box office Usa perdi Greta Gerwig , così arrivata ai 526,309,000 dollarisolo in Nord America. Si tratta del 2° maggior incasso di sempre inflazione esclusa per la Warner, dietro gli ormai prossimi 534,...Quella iniziale è la sola scena realmente violenta che troviamo in(un miliardo di dollariin un mese dal film e un miliardo di bambole prodotte in 64 anni dalla Mattel, crasi dei due fondatori Mattson ed Elliot). La scena è una sorta di parafrasi ...

Barbie ha incassato un miliardo di dollari in 17 giorni Forbes Italia

14 ago 2023 - Solo Billie poteva fare per Barbie una canzone da anti-Barbie: “What was I made for” da record.Barbie guida il quarto weekend consecutivo al box-office italiano, ormai ben oltre i 27 milioni di euro complessivi ...