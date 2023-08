Barbie | incassati 1 | 18 miliardi | secondo film di Warner Bros per guadagni Anche Oppenheimer nella storia

... arrivando a quota 173 milioni di dollarinegli Stati Uniti e in Canda. La reazione del ... Paul Schrader non trova biglietti pere guarda Sound of Freedom: "Un fenomeno interessante" Il ...solo Harry Potter e i doni della morte: Parte 2 ha incassato di più - cioè 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo - ma sembra essere un traguardo che potrebbe essere superato dal film di, ...All'ombra del fenomenofin dall'uscita, il film con Jason Statham, sequel del fortunato Shark - Il primo squalo (2018), continua a sorprendere e con i 205milaieri rimpingua ...

Barbie, incassati 1,18 miliardi: secondo film di Warner Bros per ... DDay.it

Mentre in Italia spuntava una parodia della premier e altri politici nei panni di Barbie e Ken, l'Algeria cancellava dalla programmazione ...Barbie, che ha superato gli 1,2 miliardi di dollari di incassi nel mondo, è uscito nelle sale in Algeria il 19 luglio prima che i cinema lo rimuovessero dai loro programmi ieri senza spiegazioni uffic ...