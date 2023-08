Barbara D’Urso | il look tutto ricami e trasparenze che solo lei può indossare

Leggi su dilei

(Di lunedì 14 agosto 2023)non ha perso la sua verve nonostante l’amarezza e la delusione per come è stata allontanata da Mediaset dopo tanti anni di onorato servizio. Ha deciso di mostrarsi spensierata e raggiante sui social network. Su Instagram, dove è seguita da ben tre milioni di follower, la conduttrice napoletana ha postato alcuni scatti della sua vacanza in Costiera Amalfitana con alcuni amici. Giorni sereni tra bellezze paesaggistiche, prelibatezze culinarie e tante risate. Giorni dove Carmelita ha sfoggiato unmolto sensuale, trache hanno mandato in estasi i fan.in Costiera Amalfitana con unmozzafiato A Vietri sul Mare, uno dei tanti piccoli gioielli che fanno parte della Costiera Amalfitana, ...