Barack Obama aveva fantasie sessuale gay da giovane?

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 14 agosto 2023) È l’interrogativo che suscita una lettera da lui scritta quando21 anni e pubblicata ora senza omissioni dal “New York Post”, il tabloid dell’impero Murdoch. Nel novembre del 1982 l’ex presidente americano scrisse all’allora sua fidanzata Alex McNear, con la qualeavuto una relazione durante la sua permanenza all’Occidental College di Los Angeles. Un 21enne(New York Post)E nella missiva affrontò il tema dell’omosessualità, parlando della sua mente “androgina” e rivelando che amava “fare l’amore con gli uomini ogni giorno, ma nell’immaginazione”. Per i tabloid conservatori, come il “New York Post” e il “Daily Mail” che ha ripreso subito la notizia, è l’ammissione di una fantasiamai rivelata, che ora Donald Trump e i repubblicani potrebbero cavalcare in campagna ...