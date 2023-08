(Di lunedì 14 agosto 2023) E'inper lo sradicamento di decine di iconici alberi diche da due mesi a questa parte vengono caricati su navi dirette al porto di Mombasa per l'esportazione. Si tratta di ...

Lo stillicidio è iniziato dopo che il mese scorso l'imprenditore georgiano Georgy Gvasaliya aveva ammesso l'acquisto da un privato di duenella contea di Kilifi ed il loro sradicamento per ...Lo stillicidio è iniziato dopo che il mese scorso l'imprenditore georgiano Georgy Gvasaliya aveva ammesso l'acquisto da un privato di duenella contea di Kilifi ed il loro sradicamento per ...

Baobab sradicati ed esportati, allarme del governo del Kenya Agenzia ANSA

E' allarme in Kenya per lo sradicamento di decine di iconici alberi di baobab che da due mesi a questa parte vengono caricati su navi dirette al porto di Mombasa per l'esportazione. (ANSA) ...