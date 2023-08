Bambino di tre anni annega nella piscina di casa nel Catanese

(Di lunedì 14 agosto 2023) Undi treè mortoto dopo essere caduto in una piccoladinel. Il piccolo era in compagnia di un’altra bambina mentre la nonna materna era a pochi metri in cucina. Quando la donna si è accorta dell'accaduto il nipote era già deceduto. Sul posto sono intervenuti medici del 118 e i carabinieri per le indagini. La Procura di Catania ha disposto l'autopsia e ha indagato la nonna delper omicidio colposo come atto dovuto per potere eseguire l'accertamento medico legale come incidente probatorio.

