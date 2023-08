Bambini abbandonati | il governo invece di attaccare le madri dovrebbe trovare delle soluzioni

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nella mattina di venerdì 12 agosto, intorno alle ore 07:00, un neonato è stato trovato vicino a un cassonetto dei rifiuti nel centro di Taranto, da una passante che stava camminando con il suo cane. Grazie all’allarme dato dalla donna, l’intervento dei sanitari del 118 che hanno preso in cura il neonato è stato tempestivo, e le condizioni di salute del piccolo, secondo quanto riferito dall’Asl, sono buone. Dopo poche ore sono iniziate le ricerche della donna che lo ha partorito, e sono stati immediatamente resi noti alcuni suoi dettagli personali, quali età e nazionalità. La donna ora si trova nello stesso ospedale in cui è ricoverato il bambino che ha partorito e, con ogni probabilità, verrà indagata per abbandono di minore. A seguito di questa vicenda, il ministro Matteo Salvini scrive sul suo profilo Instagram – sempre più ricettacolo di incitamento all’odio e commenti che ...