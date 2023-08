Azzurra Campari | una storia tra bugie e verità | la parola al fratello

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un altro caso di disinformazione sta dilagando sui giornali italiani in merito alla vicenda di, la ventottenne trovata suicida l’11 agosto nel carcere Le Vallette di Torino. A rettificare alcuni particolari sulla vita della sorella ci ha pensato ilMirko, tramite un lungo post su Facebook. “Mia sorella non era una drogata. L'articolo proviene da Il Difforme.

... a pochi giorni dal doppio suicidio di due detenute nel carcere delle Vallette di Torino: la 43enne nigeriana Susan John, lasciatasi morire di fame e di sete , e la 28enne italiana, ...Ministro Nordio faccia il Guardasigilli, e non lo storico. E se lo fa " com'è purtroppo sua abitudine " abbia almeno un briciolo di rispetto per le vittime . Due donne, Susan John e, nel carcere delle Vallette di Torino, per l'evidente incuria e sottovalutazione del personale di servizio e dei magistrati di sorveglianza, muoiono suicide. Entrambe potevano essere ...'Purtroppo molti giornali stanno scrivendo cose non vere su mia sorella. Ho provato senza successo a mandare email di rettifica ad alcune testate per chiarire quali punti fossero imprecisi o errati. ...

"Ogni suicido è una sconfitta per lo Stato, per la giustizia e mia personale". C’è ancora il tema delle condizioni nelle carceri italiane, e in ...Nella casa circondariale di Torino due giovani detenute si sono suicidate e la loro scomparsa lascia molti dubbi e domande ...