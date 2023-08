Auto distrutte ammassate contro gli alberi e strade piene di fango | la distruzione a Bardonecchia il giorno dopo il disastro – Video

(Di lunedì 14 agosto 2023) Èsa la situazione aall’indomani dell’ondata diche ha travolto il centro abitato nella serata di domenica 13 agosto. Numerose letravolte e portate via dalla furia delche ora restano per lo piùgli. Lesono diventate dei fiumi di. Già al lavoro le ruspe per rimuovere i detriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

anche tre autovetture posteggiate nelle vicinanze. Si tratta di una Hyundai Atos, di una Volkswagen Polo e di una Fiat 500. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del ...Le struttureo seriamente danneggiate sono 2.200 solo nel West di Maui : quasi tutte (l'... L'agenzia federale per la gestione delle emergenze ha affermato di aver segnato con una Xed ......federale per la gestione delle emergenze ha poi affermato di aver segnato con una 'X'ed ... Per quanto invece riguarda le strutture andateo rimaste danneggiate , solo nell'area di West ...

Prigionieri della Malamovida. "Auto distrutte e vetri rotti" LA NAZIONE

Evacuata una palazzina in via Gentiloni mentre tre persone sono rimaste ferite in modo lieve: i vigili del fuoco stanno bonificando la zona ...È finito fuori strada con la sua auto, una Mercedes Classe A, abbattendo una serie di paletti in ferro sul marciapiede e concludendo la sua folle corsa contro un palo della luce: vettura distrutta, lu ...