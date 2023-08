Autista Ubriaco sulla Statale 16 Procedeva Sbandando e Mettendo in Pericolo gli Automobilisti

(Di lunedì 14 agosto 2023) Teramo - Guida in stato di ebbrezza al volante di un Tir lungo la16: unprofessionale è stato fermato dai carabinieri nel comune di Silvi, dando il via a una serie di interventi che hanno portato alla denuncia di diverse persone coinvolte in condottesestrada. Il conducente del Tir è stato bloccato durante la serata da militari dell'Arma di Atri, i quali avevano notato il mezzo pesante procedere in modo incerto. L'alt è stato imposto immediatamente e durante il controllo è emerso che l'presentava evidenti segni di ubriachezza. Sottoposto al test dell'etilometro, il risultato ha rivelato un tasso alcolico superiore a 1,6 g/l, molto al di sopra del limite consentito, che per unprofessionale dovrebbe essere nullo. Come conseguenza, la ...

Giulianova. I carabinieri della Compagnia di Giulianova, hanno eseguito un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli ...Sarebbe stato alla guida completamentel'82enne che lunedì sera, 7 agosto, aveva provocato ... L'della corriera Mom che stava sopraggiungendo non ha potuto far altro che scartare a ...E pure qui la firma dell'spericolato non è mancata G. G. ...

I carabinieri fermano un grosso Tir che sbanda lungo la statale, l ... AbruzzoLive

Controlli contro furti, truffe e guida in stato di ebbrezza e droga in provincia di Teramo. I carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno eseguito un capillare servizio ...I Carabinieri della Compagnia di Giulianova, hanno eseguito un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti l’usodi ...