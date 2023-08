Aurora Ramazzotti | finalmente mostra la foto di Cesare e scatena i fan | Ecco a chi assomiglia

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ladel primo figlio di, fa il giro del web e tutti notano la somiglianza incredibile con il nonno Eros. Nonostantesia un personaggio pubblico con un seguito impressionante sui social, ha deciso di condividere soltanto in parte la vita di suo figlio, il piccolo, nato dalla relazione con il suo compagno storico Goffredo Cerza, ha soltanto tre mesi ma è già una star. Però fino a oggi non lo avevamo mi visto, ci era concesso solo qualche scorcio del piccolo, ma unapubblicata sui social hato il web cheha potuto constatare quantosia uguale al nonno Eros. In alcune dichiarazioni,...