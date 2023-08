Attività di controllo nei Comuni di Ischia | identificate 1117 persone

Inoltre, il conto Sella offre la possibilità di gestire facilmente tutte lefinanziarie ... è possibile monitorare il proprio saldo e impostare limiti di spesa per tenere sottotutte ...I militari, nel corso di uneffettuato in una pescheria di San Cipriano d'Aversa, in ... I titolari dell'commerciale sono stati denunciati in stato di libertà e dovranno rispondere di ...... hanno eseguito un capillaredel territorio mirante alla prevenzione e repressione dei ... Nel corso dell'i Carabinieri hanno fatto un massiccio uso dell'apparato "etilometro" in ...

La Cina inasprisce i controlli sulle attività religiose La Nuova Bussola Quotidiana