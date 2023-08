ATP Cincinnati | Jannik Sinner | “E’ un’altra opportunità per far bene | spero di giocare nel giorno del mio compleanno”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Neanche il tempo di festeggiare che è subito l’ora di rimettersi aha centrato l’obiettivo: vincere il suo primo Masters1000 in carriera. L’altoatesino l’ha fatto a Toronto (Canada), al termine di una settimana molto intensa in cui i giocatori più forti non sono riusciti a rispettare le attese, mentre il giocatore italiano ha risposto presente. Bravo il nostro portacolori ad approfittarne e a imporsi in Finale contro l’australiano Alex de Minaur. Tuttavia, c’è già un altro impegno per lui ed è quello del 1000 di, torneo di alto profilo in Ohio (USA) dove ci sarà il ritorno in campo anche di Novak Djokovic.vuole esserci e magarimercoledì, neldel suo 22°. “È un traguardo importante per ...

...dove sono arrivato oggi' Nonostante la sconfitta contro Jannik Sinner nella finale dell'1000 di ... Quindi mi auguro potrà essere lo stesso anche per questa settimana a. Non c'è tempo per ...sarà dura perché non c'è molto tempo per adeguarsi". Jannik potrebbe festeggiare i 22 anni in campo: "Se agiocherò mercoledì sarà la terza volta che mi capiterà di farlo il ...Sono felice perché comunque lui è arrivato ieri a. Quindi, lui sarà già lì quando arriveremo e lì inizia di nuovo il lavoro. Ovviamente siamo contenti. È un traguardo importante per noi, ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime, primo turno del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento in O ...8 Atp) ha vinto il National Bank Open di Toronto – sesto Atp ... Tre vengono disputati negli USA (Indian Wells, Miami Open e Cincinnati), due in Francia (Parigi-Bercy e Montecarlo) e uno in Italia ...