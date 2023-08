ATP Cincinnati 2023 | risultati 13 agosto | sia Ben Shelton che Frances Tiafoe superano il primo turno in tre set

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si è giocato senza soluzione di continuità sull’ATP Tour: non era ancora sceso in campo Jannik Sinner per giocare la finale poi vinta a Toronto, che a, in Ohio (USA) era già scattato ildel tabellone principale del Masters 1000 statunitense, per il quale si sono giocati quattro incontri, senza italiani impegnati. Due i derby andati in scena, uno statunitense, che ha visto la vittoria in rimonta di Benai danni di Christopher Eubanks con lo score di 5-7 6-4 6-4, ed unoe, con Adrian Mannarino che ha regolato Richard Gasquet col punteggio di 6-4 6-3. In campo anche una delle teste di serie: ha faticato per tre set il numero 10 del seeding, lo statunitense, prima di piegare il neerlandese Tallon Griekspoor per 6-4 6-7 ...