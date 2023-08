ATP Cincinnati 2023 | Matteo Berrettini esce di scena al primo turno | vince Auger-Aliassime in tre set

(Di lunedì 14 agosto 2023) Giornata negativa per. Il romano (n.38 del ranking) è stato sconfitto dal canadese Felix(n.14 del ranking) con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 in 2 ore e 20 minuti di partita. Un match ritardato dalla pioggia e interrotto dall’intervento di Giove Pluvio all’inizio del terzo set nel quale il canadese, la cui ultima vittoria risaliva a fine maggio, ha interrotto la serie di sconfitte consecutive, mettendo in mostra un tennis dal secondo parziale connte. Di contro,si è un po’ spento dopo aver vinto la prima frazione. Un passo indietro chiaro quello del classe ’96 del Bel Paese. E’ quindia proseguire nel percorso e ad affrontare nel secondoil ...

Si chiude al primo turno l'avventura di Matteo Berrettini a, nel settimo Masters 1000 in calendario. Il tennista romano, numero 38, è stato eliminato dal canadese Felix Auger - Aliassime , testa di serie numero 12, che si è imposto con il ...Comincia con una sconfitta l'avventura della spedizione azzurra al Masters 1000 di: out al primo turno Matteo Berrettini , sconfitto 4 - 6, 6 - 2, 6 - 3 da Felix Auger - ...numero 6, ...L'azzurro sconfitto dal canadese Felix Auger - Aliassime Matteo Berrettini eliminato al primo turno dell'Masters 1000 di2023. L'azzurro è stato sconfitto dal canadese Felix Auger - Aliassime, testa di serie numero 12, che si è imposto per 4 - 6, 6 - 2, 6 - 3 in 2h25'. Auger - Aliassime ...

Matteo Berrettini eliminato al primo turno dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati 2023. L'azzurro è stato sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 12, che si è imposto per 4-6, ...La sensazione è che Matteo Berrettini abbia sprecato la grande opportunità di prendere il posto, guadagnandolo sul campo, della testa di serie numero 12 al Masters 1000 di Cincinnati. Felix ...