(Di lunedì 14 agosto 2023) I calci di rigore sono stati fatali all’, eliminato in settimana dal Bolivar negli Ottavi di Finale della Copa Libertadores. Per migliorare una classifica non entusiasmante, il Furacão occupa attualmente il settimo posto della classifica con ventotto punti, servirà conquistare la vittoria contro il lanciatissimo. La formazione guidata da Wesley Carvalho, è imbattuta InfoBetting: Scommesse Sportive e

L'INTER HA BISOGNO DI UN 12 - Dopo l'arrivo di Sommer , ora l' Inter ha ora bisogno di una riserva: ancora papabile Emil Audero , più lontano Bento dell', mentre il giovane Filip ...L'ultima idea dagli uffici di Viale della Liberazione porterebbe a Bento , estremo difensore dell'. Il ventiquattrenne sarebbe uno dei nomi cerchiato in lista per la sostituzione ...Sulla lista di Marotta il primo nome era quello dell'ucraino Anatoliy Trubin ma viste le difficoltà della trattativa il club nerazzurro ha virato sul brasiliano Bento dell'Athletico. L'...

Atletico Paranaense-Cuiaba (mercoledì 16 agosto 2023 ore 01:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Vitor Roque non arriverà nella sessione estiva di calciomercato al Barcellona, l'Atletico Paranaense ha deciso che l'attaccante rimane in Brasile ...I tifosi del Barcellona dovranno pazientare fino all'inverno prossimo per vedere Vitor Roque in blaugrana. Nelle ultime ore era stata paventata l'ipotesi.