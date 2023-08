Atletico Madrid-Granada oggi in tv | canale | orario e streaming Liga 2023 2024

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’ospiterà ilalle 21:30 di, lunedì 14 agosto, nella prima giornata di. Nel posticipo di campionato, i colchoneros di Simeone vogliono partire col piede giusto, agganciando il Reale portandosi subito a +2 dal Barcellona, fermato ieri dal Getafe. Di fronte la neopromossa di Paco Lopez – reduce dalla vittoria in Segunda Division -, a caccia di punti salvezza. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn con telecronaca di Luca Farina. SportFace.

Esordio in campionato con vittoria probabile anche per l': con Diego Simeone sempre in panchina, i colchoneros non hanno bisogno di rodaggio e partiranno col pilota automatico per ...Lunedì 14 agosto: Cadice - Alaves;- Granada. webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:In Germania tiene banco la Coppa con 4 incontri di cui tre alle ore 18 mentre nella Liga due i posticipi ovvero alle 19.30 Cadice - Alavez e- Granada. In Liga Portugal alle ore 21.45 ...

L'Atletico Madrid di Simeone ospita il Granada, ecco il pronostico Tuttosport

L'ultima partita della prima giornata de LaLiga sarà Atletico Madrid-Alaves: info gara, probabili formazioni, streaming e diretta live ...Nonostante i tanti acquisti sul mercato, i rossoneri tengono d'occhio quelle opportunità che potrebbero migliorare ulteriormente il Milan, a cominciare dall'attacco. E proprio di questo ha parlato Arr ...