Atletica | Ottavia Cestonaro | “Criteri di qualificazione olimpica complicati Nel 2024 servirà fare delle scelte”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ferdinando Savarese, conduttore della trasmissione Sprint2U, appuntamento settimanale in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha avuto come ospite la campionessa italiana di salto triplo e salto in lungo femminili,. Di seguito l’intervista integrale. Le condizioni trovate agli Assoluti di Molfetta: “Faceva molto caldo ed era umido, cosa che sinceramente non ci aspettavamo essendo sul mare. Quindi è stata un’edizione particolarmente calda. Ho fatto la mia prima doppietta a livello assoluto. Mi è capitato diverse volte di riuscire a vincere i due titoli in ambito giovanile, però in ambito assoluto non era ancora successo. Sicuramente nei salti lungo l’assenza di Larissa (Iapichino, ndr) si è fatta sentire e infatti avevo scritto subito in giornata che ci sarebbe mancata in pedana. Però giustamente lei ha fatto...