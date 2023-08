Atletica | Mondiali 2023 | outsider e possibili nomi a sorpresa per l’Italia Furlani | Fantini | Stecchi e Fabbri ci provano

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023)ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista aidileggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento più importante della stagione con svariate carte di lusso come i sette Campioni Olimpici (Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Massimo Stano, Antonella Palmisano e la 4×100 completata da Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu), lo scatenato Zane Weir nel getto del peso (autore di un roboante 22.15 settimana scorsa), Larissa Iapichino (reduce da tre vittorie consecutive in Diamond League nel salto in lungo), l’ottimo Francesco Fortunato nella marcia. Non mancheranno peròsorprese. Saraaveva strabiliato nella passata ...