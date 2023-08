Atletica | il doppio impegno di Massimo Stano ai Mondiali Ma la 35 km di marcia avrà un format diverso alle Olimpiadi 2024

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si preannuncia un Mondiale a dir poco estenuante in quel di Budapest per, uno dei personaggi di spicco dell’leggera italiana. Il Campione Olimpico in carica della 20 km diha scelto infatti di gareggiare su entrambe le distanze, con l’obiettivo di provare a bissare il titolo iridato ottenuto l’anno scorso a Eugene nella 35 km. Il fuoriclasse pugliese comincerà le sue fatiche nella mattinata di sabato 19 agosto, prendendo parte alla 20 km che inaugura di fatto iungheresi. L’azzurro andrà a caccia di un posto sul podio dopo il buon terzo posto dello scorso 21 maggio ai Campionati Europei a squadre di Podebrady, anche se la concorrenza si profila molto temibile e non sarà semplice mettersi al collo una medaglia. Cinque giorni più tardi, giovedì 24 agosto, ...

Atletica, il doppio impegno di Massimo Stano ai Mondiali. Ma la 35 ... OA Sport

di Marco Buccellato 20 KM MARCIA UOMINI. Dopo Sapporo, la sfida di Budapest per Massimo Stano, con il percorso che per la marcia e la maratona inizia e termina nella suggestiva Piazza degli Eroi della ...di Marco Buccellato UOMINI 110 OSTACOLI. Grant Holloway per il tris mondiale dopo Doha e Eugene, ma l'amico-rivale Daniel Roberts e la novità Cordell Tinch, assieme al giamaicano world leader Rasheed ...