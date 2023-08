Atletica | chi ci sarà nella 4×100 dell’Italia ai Mondiali? Scelte difficili per abbondanza o obbligate per gli infortuni?

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) E’ una “famiglia allargata” quella della staffettamaschile che va verso Budapest guardando già a Parigi dove cida difendere lo splendido titolo olimpico di Tokyo. Si dice che ripetersi non è mai facile e farlo in una specialità dove la concorrenza è qualificata e spietata è ancora più complicato. Per la staffetta azzurra non è stato semplice il post Tokyo perché Jacobs, il faro di questa specialità, non è quasi mai stato in condizione e quindi in grado di correrla, la staffetta e senza la sua spinta nei grandi eventi è difficile poter puntare al massimo. Anche a Budapest molte delle fortune e delle possibilità della squadra azzurra (che si è qualificata in extremis per i, avendo avuto per tanti mesi un tempo a cavallo del 16mo posto) dipenderanno dalla condizione del campione olimpico dei 100 e questo mistero ...