Atalanta | calciomercato e guida al fantacalcio

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo aver guardato con interesse le sorti delle 20 squadre di Serie A durante la stagione 2021/2022 e 2022/2023, anche quest’anno la redazione di 11contro11 ha deciso di tornare nuovamente all’opera per seguire i movimenti delle compagini nostrane. Per questa ragione, nell’appuntamento odierno, affronteremo le notizie diriguardanti l’e proveremo a fornirvi alcune indicazioni in ottica. La scorsa stagione è stata decisamente a tinte chiaro-scure per la squadra bergamasca. Partita come unica delle Sette Sorelle al di fuori delle competizioni europee, la banda di Gasperini è riuscita a raggiungere un piazzamento per le coppe europee, qualificandosi alla prossima Europa League. Questo risultato ha spinto i nerazzurri a fare sempre meglio durante l’arco della stagione, sebbene alcuni infortuni ne ...

Napoli . Continuano i cambiamenti nel centrocampo del Napoli : con l'arrivo di Gabri ... il Napoli continua a sperare in un'apertura dell'per Teun Koopmeiners : CalcioNapoli24.it ...Commenta per primo Non dovrebbe essere lontano da Londra il futuro di Takehiro Tomiyasu , negli ultimi giorni accostato ad Inter e. Il difensore giapponese, arrivato all'Arsenal due anni fa per circa 18 milioni di euro era stato anche avvicinato - si legge sul Daily Mirror - ad un ritorno in Italia, ma la situazione ...La trattativa per l'ucraino ha fatto sognare un po' tutti i tifosi granata, anche perché negli anni all'ha dimostrato di essere un giocatore in grado di fare la differenza con la palla tra i ...

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno scelto Duvan Zapata per rinforzare il proprio reparto offensivo: ecco cosa manca per chiudere il cerchio.Sullo sfondo più lontano resta Taremi. Calciomercato Roma: I giallorossi hanno trovato l'accordo con Duvan Zapata, manca solo quello con l'Atalanta. In entrata colpo a centrocampo per Mourinho: ...