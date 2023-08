Aston Martin - DB12 Volante | 680 CV con il vento tra i capelli e un papà italiano

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nel suo nome c'è un 12, ma al contrario degli altri modelli della sua stirpe nel cofano i cilindri sono soltanto otto. Come già visto sulla sorella coupé, laimpiega un V8 biturbo di 4.0 litri (di origine Mercedes-AMG, nome in codice M177, abbinato a un cambio automatico ZF a otto rapporti) che, frazionamento a parte, non ha nulla da invidiare ai V12 delle varie DB11 (proposta anch'essa in versione otto cilindri) e DB9. E a dimostrarlo c'è la scheda tecnica, con numeri di livello: 680 CV a 6.000 giri/min e 800 Nm tra i 2.750 e i 6.000 giri/min. L'aumento di potenza rispetto alla DB11 si quantifica nel 34% e pure le prestazioni sono nettamente migliori rispetto a quelle della versione uscente: 0-100 in 3,7 secondi e 325 km/h di velocità massima. La meccanica della nuova sportiva inglese porta, almeno in parte, la firma di un ...