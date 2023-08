Assurdo | Manfredonia non ha l' info - point

(Di lunedì 14 agosto 2023) Immediata la replica del consigliere Schiavone, il quale per attestare l'attualità della situazione, ha postato una foto con la copia della Gazzetta del Mezzogiorno. "La strampalata risposta della ...

... ad una richiesta da parte del consigliere comunale di "Progetto popolare", Francesco Schiavone, di conoscere i motivi per i qualinon dispone dell'infopoint comunale "un ufficio la cui ...... quindi. Perqualche mese fa, per il bando biblioteche, il sindaco lamentava che nessuno, tra i comuni partecipanti, lo avesse sollecitato. Questa volta, la Regione Puglia tramite ......l'annoso problema delle barriere architettoniche CHE LE BARRIERE architettoniche a... arriva all'allorquando si scopre che laddove ci sono le apparecchiature per superare gli ...

Valente: "La politica secondo Rotice: lentezza, superficialità e ... Manfredonia News

"Per questo siamo qui davanti oggi: pretendiamo risposte precise e urgenti dal presidente della Regione, dal Prefetto e quindi dal Governo per quel che riguarda le case e i documenti." ...Dalla superficialità sul Pnrr all'ultimo Consiglio comunale convocato due giorni e mezzo prima. L'opposizione torna all'attacco ...