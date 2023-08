Assicurazione INAIL contro gli infortuni per docenti | Ata e studenti | misura valida per il 2023-24 per eventi all’interno della sede

Rimane fermo in ogni caso l'obbligo di iscrizione dei familiari collaboratori all', tranne nel caso di prestazioni sporadiche e meramente "accidentali", che non superano le 10 ...A renderlo noto è lo stessoin un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, con ... La prima si basa sugli stessi criteri del bonus/malus simili a quelli dell'auto e comporta ...Benevento . 'Ho incontrato questa mattina il professor Fabrizio D'Ascenzo, commissario straordinario dell', (Istituto NazionaleInfortuni sul Lavoro). Lo ringrazio per aver dato riscontro immediato alla mia richiesta. La tutela nei confronti dei lavoratori, oggi più che mai, riveste un'...

Assicurazione contro gli infortuni per docenti, Ata e studenti: misura valida solo per il 2023-24 Orizzonte Scuola

Il riscaldamento globale e le conseguenze dei cambiamenti climatici stanno mettendo a serio rischio la salute e il mercato dei lavoratori. A dirlo è un recente report dell' Inail, Istituto Nazionale A ...Riduzione premi INAIL: ecco quali sono le modalità di compilazione del modulo di domanda OT23 relativo all'anno 2024.