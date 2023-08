Arnautovic torna all’Inter | è fatta!

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’Inter completa il suo reparto attaccanti:sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Si conclude così la mini-telenovela di mercato delle scorse settimane che ha coinvolto anche il Bologna. Ecco i dettagli.è dell’Inter, atteso per le visite mediche È notizia di pochi minuti fa, riportata da Gianluca Di Marzio, che l’Inter ha trovato l’accordo per portare nuovamente a Milano l’austriaco. Una lunga trattativa con il Bologna che ha provato in tutti i modi a trattenere il bomber, ma che in fondo ci si aspettava una conclusione a favore dei nerazzurri. Già nei scorsi Thiago Motta aveva lasciato presagire cheavrebbe lasciato Bologna per riprovare a vestire la maglia nerazzurra, un’ultima occasione a 34 anni per giocarsi le sue chance in un club importante. Intanto si defila ...

Lazar Samardzic (LaPresse) - Calciomercato.itL'Inter nonindietro e non rimodulerà nuove ...se salta l'affare SamardzicLa dirigenza nerazzurra intanto proverà a chiudere l'arrivo diin ...Intanto la Juveprepotentemente su Berardi e ci pensa sul serio mentre l'Inter accelera in maniera quasi decisiva per. Sempre in ballo la questione Lukaku in bianconero, per cui ora ...Ma in chiave Juveanche prepotente il tormentone Berardi . A distanza di anni dal suo primo ... Calciomercato Inter,sempre più vicino. L'Inter ha messo a segno un po' a sorpresa il ...

Arnautovic torna all'Inter: cifre, dettagli e tempistiche per l'arrivo a ... 90min IT

MILANO- Marko Arnautovic sarà il prossimo attaccante dell'Inter. Il Bologna e i nerazzurri hanno trovato l'intesa definitiva per il trasferimento dell'attaccante classe 1989. L'austriaco, dopo il ...Il mercato estivo dell'Inter, come noto, è andato avanti offrendo una serie di nodi da sciogliere in base alle uscite registrate in precedenza: la questione portiere è ormai archiviata e resta ancora ...