Arnautovic Inter | è tutto fatto! I dettagli del ritorno

(Di lunedì 14 agosto 2023), è fatta per ildell’attaccante austriaco in nerazzurro: ecco isulla trattativa L’si prepara a riaccogliere nelle sue fila Marko, che si prepata a lasciare il Bologna. L’operazione di mercato può considerarsi ormai conclusa, sulla base di una cifra di 10 milioni, di cui 8 di parte fissa e 2 di bonus. Percontratto biennale con un ingaggio attorno ai 2 milioni di euro. Gianluca Di Marzio fa sapere che il calciatore è atteso a Milano dove svolgerà le visite mediche fra domani o dopodomani con il club nerazzurro.

: quanto ha giocato nell'del triplete, che è atteso a Milano per sostenere le visite mediche, torna all'da trentaquattrenne pronto a mettersi a disposizione di Simone ...Commenta per primo Il mercato dell'entra nel vivo . Dopo l'arrivo di rinforzi del calibro di Carlos Augusto e- rispettivamente l'esterno sinistro e il centravanti richiesti a gran voce da Simone Inzaghi - i nerazzurri ...È in fase di chiusura l'affare che riporterà Markoall'. L'operazione per l'attaccante austriaco dovrebbe chiudersi per una cifra pari a otto milioni più due di bonus.ritornerebbe così in nerazzurro dopo la stagione 2009/10,...

Perché quella di Arnautovic non è una scelta da Inter La Gazzetta dello Sport

Il centravanti austriaco lascia così Bologna dopo aver collezionato 57 partite e 25 gol in due stagioni. Al club emiliano andranno 8 milioni più bonus per il passaggio in nerazzurro.L'attaccante sta per salutare il Bologna per vivere la sua seconda avvenutra in nerazzurro: nella prima fu una meteora ma vinse la Champions League ...