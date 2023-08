Arnautovic-Inter | accordo definitivo! I dettagli del suo trasferimento

Leggi su inter-news

(Di lunedì 14 agosto 2023)è pronto per il ritorno all’. Enormi passi in avanti dopo la giornata di ieri, il calciatore vuole tornare a vestire la maglia nerazzurra e sarà accontentato. Tutti idell’affare. AFFARE FATTO – Marko Arnauotivc è pronto per l’, grandi passi avanti dopo la giornata di ieri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a 34 anni il calciatore non voleva farsi sfuggire questa seconda chance in una big, soprattutto in nerazzurro. Al Bologna andranno circa 10 milioni: 8 milioni + 2 di bonus. L’definitivo verrà formalizzato a breve, ma è solo una questione di ore.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...