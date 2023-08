Arnautovic atteso a Milano | le cifre per convincere il Bologna ? SM

(Di lunedì 14 agosto 2023)ha spinto fortemente per concretizzare il suo passaggio dalall’Inter: ènelle prossime ore. Ledell’affare. ATTESA ? Nelle prossime ore, come riferito da SportMediaset, èanche Marko. C’è stato l’ok di Simone Inzaghi per l’innesto dell’attaccante. E l’Inter per chiudere eilha pensato a un’offerta ben precisa. Si parla di 8 milioni più 2 di bonus. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Il giocatore èdomani a Firenze 19.50 - Ibanez lascia la Roma, ufficiale il suo passaggio ... 21.30 - Idea ritorno diper l'Inter, in cerca di un attaccante per completare il reparto ( ...Lecito, nessuno si sarebbeun acquisto immediato. Adesso, però, a 7 giorni dal debutto ... Ora si parla di. Chiaro che non possa stuzzicare gli appetiti come altri nomi più ...... l'attaccante classe 2001 del River Plate è infattidomani a Firenze per la firma di un ... Budget che potrebbe servire ai giallorossi per continuare la trattativa su Marko, che anche ...

Inter, le mani su Arnautovic: attesa a ore la fumata bianca La Gazzetta dello Sport

In attesa di novità per l’affare Samardzic, l’Inter lavora ad un altro colpo in entrata: possibili novità per l’attaccante a stretto giro Non c’è solo Samardzic nell’elenco delle… Leggi ...sembra fatta tra Inter e Bologna per il passaggio in nerazzurro di Marko Arnautovic. Accordo sulla base di 8 milioni + 2 di bonus, con chiusura attesa per la giornata di domani, cosi dice l’emittente.