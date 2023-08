Arnautovic all’Inter per 10 milioni | guadagnerà 3 | 7 milioni più bonus

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 agosto 2023)lascia ufficialmente il Bologna per tornare a vestire la maglia dell’Inter. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con l’attaccante austriaco e il club emiliano. Gazzetta ne riporta i dettagli: “Markoè dell’Inter. Trovato l’accordo con il Bologna: ai rossoblù andranno 8più 2 di. Al giocatore, che usufruirà come in Emilia del Decreto Crescita (è tornato in Italia nel 2021 dopo l’esperienza in Cina), un biennale da 3,7netti più”. Il giocatore, che aveva segnato uno dei goal decisivi per privare i nerazzurri dello Scudetto di due stagioni fa, ritorna a vestire la maglia dell’Inter dopo quella del 2010. In quell’annofece tre apparizioni, vincendo proprio tutti e tre i titoli ...