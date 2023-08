Armadi stradali vandalizzati | l’indignazione di un cittadino | “I gestori diano spiegazioni”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettere di un, R.R., in merito aglinel centro di Benevento. Quanto accaduto aglidella rete telefonica è grave per un motivo ben preciso: la mancata messa in sicurezza dell’ente gestore degli impianti di linee telefoniche contenenti dati sensibili di centinaia di utenti. L’atto vandalico potrebbe non essere tale considerato che nel centro storico vi sono diverse cassette telefoniche aperte (questa foto ritrae una cassetta della linea telefonica aperta in Piazza Piano Di Corte). Basta avere delle conoscenze informatiche minime per potersi connettere a quelle linee con un semplice apparecchio telefonico per ascoltare telefonate, rubare dati sensibili degli utenti o commettere ...