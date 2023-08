Arianna Cirrincione parla della gravidanza | ecco quando è previsto il parto

Leggi su diredonna

(Di lunedì 14 agosto 2023)e Andrea Cerioli saranno a breve genitori per la prima volta, come hanno annunciato loro stessi attraverso un post pubblicato sui rispettivi profili Instagram il 1° agosto 2023. I due sono al colmogioia, così come le tante persone che avevano seguito il loro percorso a Uomini e donne e che avevano subito creduto nel loro amore (lui era già stato tronista e aveva scelto Valentina Rapisarda, ma quel rapporto si è concluso qualche tempo dopo). Goà prima di scoprire la, la coppia aveva svelato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo di avere come primo desiderio quello di avere un figlio, solo successivamente avrebbero pensato al matrimonio. Tutto si sta quindi svolgendo secondo i loro piani. Pur non amando troppo apparire, i due non mancano periodicamente di soddisfare le ...