Argentina | primarie presidenziali vinte a sorpresa dall' ultraliberista Javier Milei | è la fine della casta corrotta

(Di lunedì 14 agosto 2023) I primi dati ufficiali degli scrutini dei seggi per le elezionidell', indicano una sorprendente ascesacoalizione "La Libertad Avanza (Lla)", il cui candidato principale, l'economista, è stato il più votato in assoluto, con il 32,43%

