Argentina | l' ultraliberista Javier Milei vince a sorpresa le elezioni presidenziali | è la fine della casta corrotta

(Di lunedì 14 agosto 2023) I primi dati ufficiali degli scrutini dei seggi per leprimariedell', indicano una sorprendente ascesacoalizione "La Libertad Avanza (Lla)", il cui candidato principale, l'economista, è stato il più votato in assoluto, con il 32,43%

... ladra e inutile di questo Paese": l'argentino, Javier Milei, ha commentato così il ... Oggi abbiamo dato il primo passo per la rinascita dell'", ha aggiunto. Nel suo ...Al secondo posto l'alfiere del peronismo e attuale ministro dell'Economia, Sergio Massa con il 20,68%, al terzo posto con il 16,99% è la candidata della coalizione di centrodestra, Patricia Bullrich

Alle primarie in Argentina la coalizione di Milei, la Libertà Avanza (Lla), rimane quella più votata con il 30 per cento delle preferenze.Tra i principali sfidanti il sindaco di Buenos Aires, Horacio Larreta, e il ministro dell'Economia, Sergio Massa Gli argentini hanno iniziato a votare domenica nelle primarie in cui si scelgono i cand ...