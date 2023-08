Argentina | Javier Milei vince a sorpresa le primarie | ' Il nostro è l' unico vero cambio'

Istrionico e teatrale, trasandato eppure, a suo modo, curato. Soprattutto, un outsider della politicaMilei ha vinto le primarie presidenziali " le elezioni si svolgeranno il prossimo 22 ottobre " andando contro ogni pronostico e aspettativa. Leader della destra radicale, economista ...... Per l'è sempre festa mundial Le banche centrali cercano di domare l'inflazione per non finire come la Turchia 'Siamo in condizione di battere la casta al primo turno', ha detto...L'esito a sorpresa delle primarie presidenziali consente ora aMilei di ergersi come il "cambiamento epocale" in. Il suo trionfo è stato accolto da slogan di cambiamento radicale e ...

Dopo essere arrivato in testa alle primarie argentine di domenica, il leader di Libertad Avanza punta tutto sulla battaglia anticasta. Una specie di grillismo in salsa sudamericana ...