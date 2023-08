Argentina | alle primarie presidenziali vince l’ultraliberista Javier Milei | viene paragonato a Bolsonaro

(Di lunedì 14 agosto 2023) Guarda alla Casa Rosada e proclama già la “fine della casta corrotta“, ora che è uscito vincitore dargentine del 13 agosto, dove soltanto il 69% dei 35 milioni degli aventi diritto ha espresso il suo voto. Quello del candidato ultra-liberista della coalizione “La libertà avanza” (Lla),, è stata la vittoria clamorosa di un outsider, che col 30% delle preferenze incassa la candidatura da favoritoelezioni del 22 ottobre. Un risultato che rappresenta un vero e proprio terremoto politico per la nazione sudamericana, dove gli elettori hanno scelto un economista considerato il “Jairargentino” per i suoi eccessi verbali e le idee estreme che lo avvicinano all’ex leader di destra brasiliano. Le idee e gli avversari – ...

Ha promesso che la sua energia 'non solo porrà fine al Kirchnerismo ma anche alla casta parassitaria, stupida e inutile che affonda l'" affermando di essere 'l'unica opposizione valida". Vuole abolire la banca centrale, è contro l'aborto, favorevole alle armi per tutti e crede che vendere organi possa essere "un mercato in

Milei si definisce anarco-capitalista, vuole uno Stato minimo e fare del dollaro la moneta di corso legale nel Paese. A sorpresa è diventato il candidato da battere alle elezioni presidenziali del 22 ...L’ha spuntata l’outsider della coalizione “La libertà avanza” con il 30 per cento delle preferenze: ora è lui il frontrunner per la presidenza della Repubblica alle elezioni del 22 ottobre ...