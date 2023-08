Aranutovic è dell' Inter anche Carlos Augusto

(Di lunedì 14 agosto 2023) Come annunciato ieri oggi è arrivata l'ufficialità:e Bologna hanno trovato un accordo per il passaggio di Marco Arnautovic dai rossoblu ai nerazzurri. Si tratta in realtà di un ritorno dato che Arnautovic aveva già fatto partenella stagione 2009-2010, quella del Triplete. Intanto oggi visite mediche per il nuovo esterno sinistro sempre dei nerazzurri,, preso dal Monza dopo la cessione di Gosens

Chi farà da vice Vlahovic Con l'ufficialità'addio di Morata i l problema si pone. Tra i preferiti di Allegri c'è Markodal Bologna con il club che però per il momento non vorrebbe ...

Il centravanti austriaco lascia così Bologna dopo aver collezionato 57 partite e 25 gol in due stagioni. Al club emiliano andranno 8 milioni più bonus per il passaggio in nerazzurro.L'attaccante sta per salutare il Bologna per vivere la sua seconda avvenutra in nerazzurro: nella prima fu una meteora ma vinse la Champions League ...