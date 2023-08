Annamaria Bernardini de Pace e il caso Segre-Seymandi | «Lei non la difenderei | lui anche gratis La solidarietà alla traditrice fa schifo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023)deha le idee chiarissime sulla lite tra Massimoe Cristina: «Lei non lamai.lui tutta la vita,». Perché sulle corna pubbliche di Torino ha le idee chiarissime. E contesta «l’ipocrisia delle femministe». Che si sono schierate in difesa di lei. «No, secondo me non esiste un diritto di vendetta, esistemai un bisogno di punizione. Nello specifico della vicenda di Torino, a mio avviso Massimonon ha messo in campo una vendetta bensì un bisogno insuperabile di chiarezza. Nell’ambito di una festa privata ha radunato gli amici che facevano parte della vita sua e di Cristina per raccontare loro tutto ed evitare di ...