Annalena Benini | We have a dream L’intervista di Amica

Leggi su amica

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si dice che nulla accada per caso. Elo dimostra con il romanzo che porta il suo nome,: il “finto caso” ha voluto che un personale ricovero in ospedale per una polmonite trascurata diventasse determinante per farle riscoprire un’altra lei. Grazie a un’infermiera che, con accento romagnolo, le ha chiesto se fosse parente di una certaTonelli. «Da quell’istante ho cominciato a pensare a quella mia cugina di terzo grado che aveva fondato una missione, un ospedale, scuole coraniche ed è stata uccisa nel 2003 a Borama, in Somalia. Non l’avevo mai incontrata, ma la polmonite me l’ha fatta ritrovare e mi ha dato una scossa, perché mi ha spostato lo sguardo, facendomi capire che c’è la ...