Anna Tatangelo prossima alle nozze con Mattia Narducci?

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tuttavia Leggo smentisce chesiaalla realizzazione di un sogno in bianco. Secondo la testata, fonti vicine alla famiglia della cantante riferiscono che per lesarebbe ...

e Mattia Narducci, nozze in vista Secondo alcune indiscrezioni la cantante e il modello sarebbero pronti al grande passo. Fonti vicine alla famiglia della cantante hanno invece ...Da Iva Zanicchi a Paola Barale fino ad(che ha smentito le voci di nozze ), nel corso della prima puntata non sono mancati dei grandi scherzi e tanti super - ospiti, oltre ad alcune ...Dopo essersi mostrati al pubblico con continuità, cone Mattia Narducci recentemente paparazzati anche a Parigi, la coppia potrebbe presto sposarsi : a rivelarlo sarebbero stati degli amici della cantante che, come riportato da Nuovo Tv , ...

Secondo quanto riferito da Nuovo Tv, gli amici della coppia sarebbero in attesa di un imminente annuncio: le nozze tra la cantante 36emme e il fidanzato modello di 10 anni più giovane. Per la star ...In prima serata Enrico Papi conduce il secondo appuntamento dello sho, in replica su Canale 5: Diletta Leotta è vittima dello scherzo in diretta, anticipazioni ...