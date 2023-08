Andretti ' deluso dalla Ferrari | riprenda Montezemolo'

(Di lunedì 14 agosto 2023) "Qualunque appassionato di Formula 1 non può non prestare attenzione allaper la quale si prova sempre un debole. Data la situazione attuale, a mio parere la Scuderia ha bisogno di riprendere ...

"Qualunque appassionato di Formula 1 non può non prestare attenzione alla Ferrari per la quale si prova sempre un debole. Data la situazione attuale, a mio parere la Scuderia ha bisogno di riprendere ...Per Mario Andretti ci vorrebbe il ritorno di Luca Cordero di Montezemolo per ristabilire ordine in casa Ferrari. L'ex pilota americano, che ha guidato la Rossa nel biennio 1971-72 e nel 1982, campione ...