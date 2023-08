Anche Neymar scappa in Arabia Conferme clamorose dal Psg | cifre pazzesche

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) L'si prende. Il brasiliano, da tempo in rotta con il Psg, ha trovato un accordo con l'Al Hilal. Ma secondo l'Equipe, il più prestigioso giornale sportivo di Francia, la novità è che in queste ore è stata trovata una intesa economicatra i due club. Il brasiliano ex Santos, che con Messi e Suarez ai tempi del Barcellona ha formato il tridente offensivo più iconico e letale degli Anni Dieci, è pronto a sbarcare nella doratissima Saudi Pro League come fiore all'occhiello del già faraonico calciomercato del club biancoblu, che ha già portato nel deserto star del calcio europeo come l'ex laziale Milinkovic Savic, l'ex napoletano Koulibaly (dal Chelsea) e il brasiliano Malcom dallo Zenit. Ma, ovviamente, sia pure ormai in fase calante da anni, è un'altra cosa. L'operazione ...